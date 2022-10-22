ديفيد ديفيز: متشوق للعمل مع «رجال يد الأهلي» وتلبية طموحات الجماهير

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القاهرة - سامية سيد - أكد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى، أنه وقع عقدا مع النادى منذ فترة قصيرة، ومتشوق جداً للعمل داخل القلعة الحمراء وأنه يعلم حجم شعبية ومكانة الأهلى.

وأضاف ديفيز، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة لتقديم المدير الفني لوسائل الإعلام، أن الأهلي منحه الفرصة للعمل على مشروع جديد لتحقيق إنجازات مع النادي وتلبية طموحات وأحلام الجماهير من خلال التواجد على منصات التتويج في البطولات التي يشارك بها الفريق.

وأعرب المدرب الجديد عن سعادته بأداء الفريق أمام بنفيكا البرتغالي وحسم تأهله لنصف نهائي البطولة لملاقاة بطل ألمانيا ماجديبرج.

وأكد ديفيد ديفيز أنه على تواصل مع بعض اللاعبين من الجيل الذي تواجد معه أثناء قيادته للمنتخب عام2018 والتي شهدت حضوره خلال تلك الفترة بصحبة أسرته وكان هناك 5 لاعبين من الجيل الحالي مع الأهلي تعامل معهم، وكان حريصا على تعلم اللغة العربية أثناء وجوده في تلك الفترة.

ويتولى ديفيد ديفيز القيادة الفنية الفريق عقب ‏نهاية مشاركة «رجال يد الأهلي» في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، التي تقام ‏حاليا في المملكة العربية السعودية، وتنتهي يوم الاثنين المقبل 24 أكتوبر الجاري.

ويمتلك ديفيد ديفيز مسيرة مميزة كلاعب في عالم كرة اليد، وحصل على بطولة دوري ‏أبطال أوروبا ٣ مرات، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة ‏‏٢٠٠٥.‏

وخلال مسيرته التدريبية عمل ديفيز في أندية ومنتخبات عديدة، وسبق له قيادة نادي ‏Vardar‏ ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري.‏

وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها حصوله على لقب أحسن مدرب ‏في دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠، والتتويج ببطولتي الدوري والكأس في مقدونيا ٢٠٢٢، إلى ‏جانب الفوز بلقب كأس المجر.‏