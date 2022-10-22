شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم ديفيد ديفيز مدرب فريق اليد والإسبانى يطلب تعلم العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسئولو النادي الأهلي اليوم، السبت، الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد، والذى سيتولى مهمة فريق اليد عقب انتهاء مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقامة حاليا فى السعودية فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم.

من جهته قال خالد العوضى، مدير النشاط الرياضى فى النادى الأهلى، إن مفاوضات ديفيز بدأت منذ الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يعد من أفضل 3 مدربين كرة يد فى العالم.

وأضاف العوضى، أن ديفيز يعرف جيداً كرة اليد المصرية، فى ظل أنه قام من قبل بتدريب منتخب مصر، مشيرا إلى أنه وصل بالفراعنة للمركز الثامن بعد تراجع خلال مرحلة ما قبل فترة توليه.

وكشف خالد العوضى أن الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى الجديد لفريق كرة اليد طلب تعلم اللغة العربية لسهولة التواصل مع اللاعبين والجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء خلال الموسم الجارى، وتعاقد الأهلي مع ديفيد ديفيز خلفا لمواطنه دانيال جوردو الذى تمت إقالته بسبب فشله فى التتويج بلقب السوبر الأفريقي والبطولة الأفريقية التى أقيمت مؤخرا بتونس.

ويمتلك «ديفيد ديفيز» مسيرة مُميزة كلاعب فى عالم كرة اليد، وحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة 2005.

وخلال مسيرته التدريبية عمل «ديفيز» في أندية ومنتخبات عديدة، وسبق له قيادة نادي Vardar ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري. وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها حصوله على لقب أحسن مدرب في دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠، والتتويج ببطولتي الدوري والكأس في مقدونيا ٢٠٢٢، إلى جانب الفوز بلقب كأس المجر.

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