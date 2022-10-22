سلبية مسحة منتخب مصر للكرة الشاطئية قبل مواجهة مدغشقر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة مسحة كورونا التى أجريت لمنتخب مصر للكرة الشاطئية قبل مواجهة منتخب مدغشقر سلبية، حيث يخوض منتخب مصر مواجهته الأولى الساعة الثالثة والنصف عصراً فى مدينة ڤيلانكولوس الموزمبيقية.

ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى والمشرف على الكرة الشاطئية، ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع السنغال وأوغندا ومدغشقر.

ووصلت بعثة المنتخب، برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، إلى "مابوتو" عاصمة موزمبيق، الأربعاء الماضي، للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحظت بعثة المنتخب بحفاوة واهتمام كبير من السفير المصرى فى موزمبيق وليد المليجي، وكذلك أميرة خفاجة سكرتير أول السفارة التي كانت في استقبال البعثة لتسهيل كافة الإجراءات.

وتضم قائمة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا كلا من، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبدالرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.