شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمود الونش صخرة الدفاع الأبيض قبل إصابته مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود حمدى الونش، مدافع نادي الزمالك والمنتخب الوطني، عن المشاركة مع فريقه لفترة لا تقل عن 4 أشهر، وذلك بعد إصابته بقطع فى وتر العضلة الخلفية، بعد مشاركته مع فريقه فى لقاء سموحة، الذى انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

وخلال مسيرته الكروية لعب الونش بقميص طلائع الجيش والزمالك فقط، حيث بدأ مسيرته في الدوري الممتاز خلال موسم 2013/2014، مع الطلائع، حيث شارك فى 69 مباراة سجل خلالها هدفاً وحيداً قبل أن ينتقل إلى نادى الزمالك فى موسم 2016/2017.

مع نادي الزمالك، بدأ الونش مسيرة التألق وحصد الألقاب ليحجز مقعداً أساسياً مع المنتخب الوطني، ومع الزمالك شارك الونش فى 206 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

كما توج الونش مع نادي الزمالك بـ 9 بطولات جاءت كالتالي: الدوري المصري مرتين ـ كأس السوبر المصري مرتين ـ كأس الكونفدرالية مرة واحدة ـ كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة ـ كأس مصر 3 مرات.

فى 25 مايو 2018 كان ذلك أول تواجد للونش مع الفراعنة، حيث شارك بقميص المنتخب في 26 مباراة سجل خلالها هدفين وحجز مكانا أساسيا بالدفاع رغم تغير الأجهزة الفنية.