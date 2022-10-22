شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس تغيير مركز برونو سافيو لتعويض غياب طاهر عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر الدفع بالبرازيلى برونو سافيو لاعب الفريق فى مركز الجناح الأيمن فى مباراة أسوان، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك لتعويض غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.

ويغيب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى، وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.

ومن المقرر أن يغيب طاهر عن مباراتي الأهلي أمام أسوان ثم الداخلية فى الدوري، على أن يشارك مع الأهلي فى لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.