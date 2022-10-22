شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أيمن منصور موهبة الزمالك "السوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التي لا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر، ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حكاية جديدة اليوم بطلها أيمن منصور نجم الزمالك السابق، كان متخصصاً فى إحراز الأهداف فى شباك الأهلى، فكانت ضربة البداية بالنسبة له مع الزمالك هدف فى شباك الأهلى، حتي انه اصبح كابوسا لجماهير الأحمر.

بدأ مشواره فى الملاعب ناشئا بأحد مراكز نادى الشباب فى محافظة الشرقية ثم انتقل لناشئى الأهلى، وبعد انضمامه للأهلى قرر مسؤولو القطاع الاستغناء عنه فانتقل لنادى السكة الحديد وكان الهداف الأول للفريق فى الدرجة الثانية لأكثر من موسم وساهم فى صعوده للدورى الممتاز، قبل أن ينتقل لنادى الزمالك فى بداية التسعينيات وبالتحديد عام 1992 .

ساهم منصور فى فوز الزمالك ببطولة أفريقيا أبطال الدورى عام 1993 ليقرر الاتحاد الأفريقى إقامة مباراة للسوبر بين بطلى بطولتى أبطال الدورى وأبطال الكؤوس وكان وقتها النادى الأهلي، وبالتخصص أحرز أيمن منصور أول هدف فى أول مباراة سوبر فى تاريخ القارة السمراء ليحرز الزمالك أول بطولة سوبر.

على الرغم من أن مسيرة منصور مع المنتخب المصري كانت قصيرة إلى حد ما ولم تشهد سوى تسجيل 9 أهداف فقط فى 34 مباراة مع الفراعنة، إلا أن أهدافه التسعة الدولية بينها هدف تربع على عرش الأرقام القياسية فى أفريقيا، وهو الهدف الذى أحرزه فى شباك الجابون ببطولة أمم أفريقيا 1994 حيث أحرزه بعد 19 ثانية فقط كأسرع هدف في بطولة أفريقيا.

اعتزل أيمن منصور وهو في قمة عطائه مع الأبيض بعد مسيرة حافلة وكان مشهد الختام موسم 1996 والذي أحرز فيه 11 هدفاً ويقرر إنهاء رحلته في الملاعب بعد تجدد إصابته ليختتم مسيرته مع الأبيض وهو في رصيده 6 بطولات متنوعة ، ويصبح سادس الهدافين في تاريخ القلعة البيضاء بعد عبد الحليم على وعلى خليل وحسن شحاته وجمال عبدالحميد وطارق يحيى .