شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وماجدبيرج الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بالنادى الأهلى اليوم، السبت، مواجهة مهمة أمام ماجيدبرج الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقام فى مدينة الدمام بالسعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.



موعد مباراة الأهلى وماجيدبرج موعد مباراة الأهلى وماجيدبرج تقام مباراة الأهلى وماجيدبرج فى نصف نهائى كأس العالم للأندية فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائى بعد الفوز على بنفيكا البرتغالى بنتيجة 29/28 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية الخميس الماضى.





قائمة الأهلى فى كأس العالم لكرة اليدوتضم قائمة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية كلا من: عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى.

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.