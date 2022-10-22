شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدرس المقاولون العرب من بوابة المحلة قبل مواجهة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، على مراجعة المباراة الماضية للمقاولون العرب وغزل المحلة، والتى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى ذئاب الجبل قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر والمقاولون العرب.

وكان فيوتشر قد انتزع أول 3 نقاط في مسيرته بالدوري العام بعد فوزه على حرس الحدود في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بمنافسات الجولة الأولى من الدوري، بهدفين نظيفين، سجلهما عمر السعيد وحاجي باري لاعبا الفريق.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويطمح فيوتشر لمواصلة الانتصارات في الدوري العام، حيث يستهدف الفريق المحافظة على مكتسبات الموسم الماضي بعدما حل في المركز الخامس بجدول المسابقة بفارق المواجهات المباشرة عن فريق طلائع الجيش صاحب المركز الرابع، ويسعى فيوتشر في الموسم الجاري إلى التواجد في المربع الذهبي بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي والتي وصلت إلى 13 صفقة.