شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: ديانج نجم الجولة الأولى.. ومباراة السوبر صعبة على الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابى، نجم النادى الأهلى السابق، أن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر هو أفضل لاعبى الدوري فى الجولة الأولى للمسابقة، مشددا فى الوقت نفسه على أن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك صعبة على الفريقين.

وقال أسامة عرابى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "جالى فى منطقتى" مع فرح على عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أليو ديانج هو نجم الجولة الأولى فى الدوري المصرى، ومباراة الأهلي والإسماعيلي من أفضل مباريات الجولة الأولى، مباراة كانت سريعة وبها هجمات خطيرة".

وأضاف أسامة عرابى، "شكل الإسماعيلي تغير كثيرا مع جاريدو عما رأيناه عليه الموسم الماضي والفترة الأخيرة، وواثق من نجاح ربيع ياسين مع أسوان، فهو واحد من أشطر المدربين وقادر على ترتيب أوراقه في المباريات القادمة".



وعن مباراة السوبر علق أسامة عرابى، "لقاء صعب على الفريقين، لاعبو الأهلي عادوا لمستواهم بعد الراحة التى حصلوا عليها، وأبرزهم: أليو ديانج وحمدي فتحي وعبد المنعم ومعلول والسولية، كما أن هناك لاعبين يقدمون مستويات مميزة مؤخرا مع الزمالك على رأسهم: إمام عاشور وزيزو وعواد وأبو الفتوح".