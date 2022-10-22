شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يقترب من مواجهة الكويت ودياً فى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، من مواجهة نظيره الكويتى ودياً خلال معسكر الفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل بالكويت، حيث يلتقى منتخب مصر مع بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعداً لمباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، على أن تقام المباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة فى السابعة مساء.

وأرسل عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، وناصر فراج، نائب مدير اللجنة، جدول مباريات كأس مصر للأندية والجهات المختصة.

وحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك والمصرى فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، وتحديدا فى السابعة مساء على استاد برج العرب.