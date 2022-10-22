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تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام.. صلاح يقود الهجوم وغياب نونيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق ، يورجن كلوب، التشكيل الذي سيخوض به مباراة نوتنجهام فورست، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من .

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول تواجد المحترف المصري بصفوفه محدم صلاح أساسيًا، فيما غاب نونيز.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق ليفربول كالتالي: أليسون، ميلنر، جوميز، فان دايك، أندرو روبيرتسون، فابينيو، جونز، إليوت، كارفاليو، محمد صلاح، فيرمينيو.

ويدخل ليفربول المباراة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يتذيل نوتنجهام الترتيب برصيد 6 نقاط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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