تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام.. صلاح يقود الهجوم وغياب نونيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، التشكيل الذي سيخوض به مباراة نوتنجهام فورست، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول تواجد المحترف المصري بصفوفه محدم صلاح أساسيًا، فيما غاب نونيز.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق ليفربول كالتالي: أليسون، ميلنر، جوميز، فان دايك، أندرو روبيرتسون، فابينيو، جونز، إليوت، كارفاليو، محمد صلاح، فيرمينيو.

ويدخل ليفربول المباراة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يتذيل نوتنجهام الترتيب برصيد 6 نقاط.