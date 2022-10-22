موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وماجديبورج في نصف نهائي "سوبر جلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد النادي الأهلي لكرة اليد، لملاقاة نظيره ماجديبورج الألماني، مساء اليوم السبت، في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي "سوبر جلوب" بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية، بعدما فاز على مُضر السعودي في المباراة الإفتتاحية بنتيجة (36-30)، ثم بنفيكا البرتغالي بنتيجة (29-28).

وعلى الجانب الأخر، استطاع ماجديبورج أن يصعد للدور ذاته بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزه على سيدني الأسترالي في المباراة الأولى بنتيجة (41-23)، ثم الخليج السعودي بنتيجة (35-29).

وتقام مباراة الأهلي وماجديبورج في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

وتُذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 2، بالإضافة لقناة الرياضية السعودية، والشارقة الرياضية الإماراتية، وقناة الكويت الرياضية.