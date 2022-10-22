مصدر يكشف لمصراوي.. راتب مدرب يد الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يعقد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي مؤتمراً صحفياً في الواحدة ظهر اليوم السبت، لتقديم الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

واعتمد مجلس إدارة النادي التعاقد مع الإسباني ديفيز مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد رجال في جسلته الأخيرة يوم الخميس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعاقد الأهلي مع المدرب الإسباني يمتد لمدة ثلاث مواسم".

وأضاف: "المدرب يحصل برفقة معاونيه على 30 ألف يورو شهريا".

ويمتلك ديفيد ديفيز مسيرة مميزة كلاعب، في عالم كرة اليد وحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا ٣ مرات، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة ٢٠٠٥.

ويبدأ ديفيز - ومعه مساعده فينيو لوسرت - مهمته بشكل رسمي عقب نهاية مشاركة رجال يد الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب التي تقام حاليا في المملكة العربية السعودية وتنتهي بعد غدٍ الاثنين 24 أكتوبر.