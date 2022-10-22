شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز لاعبيه قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق البورسعيدي، لتحفيزهم قبل اللقاء المقبل أمام بيراميدز بالجولة الثانية من الدوري العام، وخلال جلسته، شدد ياسر يحيى على أهمية تعديل مسار الفريق بعد السقوط المفاجئ في الجولة الأولى أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة.

كما أكد ياسر يحيى ضرورة استعادة روح الانتصارات أمام بيراميدز فى الجولة الثانية لمصالحة الجماهير الغاضبة، وتدارك الأخطاء التي سقط فيها لاعبو الفريق خلال اللقاء الماضي، خاصة أن إدارة المصري لم توفر جهداً فى دعم الفريق وتوفير الاستقرار اللازم للاعبين.

ويختتم فريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة بيراميدز فى اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التى سقط فيها الفريق البورسعيدي خلال مباراتهم الماضية أمام سيراميكا بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بهزيمة المصري بثلاثية نظيفة، وذلك لوضع حلول عاجلة للدفاع قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز.

واستأنف النادي المصري تدريباته مساء الأربعاء الماضي دون راحة، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل.