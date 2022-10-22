شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على استمرار ثنائية متولى وعبد المنعم فى دفاع الأهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مواصلة الدفع بثنائية محمود متولي ومحمد عبد المنعم فى مباراة أسوان المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، فى الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وتلقى دفاع الأهلي الذى شارك فى مباريات الفريق الثلاث التى خاضها المارد الأحمر في الموسم الجديد رسمياً إشادة ودعم الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ودفع كولر بالثنائي محمد عبد المنعم ومحمود متولي في مباراتى اتحاد المنستيري التونسي بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا واللتين فاز فيهما الأهلي بهدف نظيف فى لقاء الذهاب بتونس وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.

كما شارك متولي وعبد المنعم فى مباراة الإسماعيلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بالجولة الأولى لبطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

ونالت ثنائية متولي وعبد المنعم إشادة كبيرة من المدير الفني، خاصة أن هذا الثنائي ومعه محمد الشناوى حارس الفريق وباقي العناصر نجحوا فى الخروج بشباك الأهلي نظيفة على مدار المباريات الثلاث التي خاضها الفريق هذا الموسم على الصعيد الرسمي.