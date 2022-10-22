شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد الونش فى السوبر و18 جولة بالدورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة الكرة بنادى الزمالك عن إصابة محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق بقطع في وتر العضلة الخلفية بعد بعد الفحوصات التى خضع لها عقب مباراة سموحة الأخيرة، وأكدت إدارة الكرة أن "الونش" يحتاج للتدخل الجراحى وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر.

وبات فى حكم المؤكد غياب الونش عن نادى الزمالك فى 18 مباراة بالدوري العام، كما سيغيب الونش عن مباراة الأهلي والزمالك فى كأس السوبر المصرى، المقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر الجارى فى الإمارات، وذلك فى حال غيابه لمدة 4 أشهر، كما سيغيب أيضاً عن كل مباريات الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، والتى ستقام حتى مارس المقبل.

وجاءت المباريات التي يغيب عنها الونش فى الدوري كالتالي:

السوبر المصري أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر الجارى

جولة 2: سيراميكا

الجولة 3: بيراميدز

الجولة 4: إنبي

الجولة 5: المصري

الجولة 6: طلائع الجيش

الجولة 7: البنك الأهلي

الجولة 8: حرس الحدود

الجولة 9: المقاولون العرب

الجولة 10: الإسماعيلي

الجولة 11: أسوان

الجولة 12: الداخلية

الجولة 13: الاتحاد السكندري

الجولة 14: الأهلي

الجولة 15: غزل المحلة

الجولة 16: فيوتشر

الجولة 17: فاركو

الجولة 18: سموحة

الجولة 19: سيراميكا

وفى حال عودته بعد 4 أشهر قد يكون الونش جاهزاً للمشاركة مع الزمالك في مباراة بيراميدز بالدور الثاني بالدوري العام والمقرر إقامتها 3 مارس المقبل.