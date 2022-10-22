شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات شرسة فى المسدس والبندقية فى بطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، السبت، منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 12 وحتى 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 راميا ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد عمرو إسماعيل مقدم النهائيات أن منافسات اليوم بدأت من الثامنة بنهائيات 50 متر بندقية 3 أوضاع رجال، ثم تليها مسدس 10 متر هواء فرق مختلط ناشئين، ثم تليها مسدس 25 متر سيدات، وأخيراً تصفيات 50 متر بندقية 3 أوضاع سيدات.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.