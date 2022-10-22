شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة وأعضاء سيتى كلوب يشاركون فى ماراثون الجرى City Run بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لمشروع City Run الذي أطلقته أندية سيتي كلوب لتشجيع المصريين على ممارسة رياضة الجري فى مدن مصر، انطلق صباح أمس الجمعة ماراثون 5 كيلو من فرع سيتي كلوب كفر الشيخ، بمشاركة عدد من نجوم الرياضة والمئات من أعضاء نادى سيتى كلوب، ومواطنين من الجنسين ومختلف الأعمار.

ونظمت أندية سيتى كلوب، بالتعاون مع كايرو رانرز، فعاليتين لماراثون الجري الأولى في مدينة شبين الكوم، والثانية في العبور.

وانطلق المشاركون من أمام بوابة سيتي كلوب العبور في السابعة صباحًا بطول خمسة كيلومترات مرورًا بشوارع مدينة العبور المحيطة بالنادي وسط مشاركة أيضا من الأطفال ومرضى السكر وكبار السن .

كما حقق مارثون City Run شبين الكوم إقبالًا ملحوظًا، ليس من أهل مدينة شبين الكوم فقط بل سجلت المشاركات ساكني محافظات ومدن أخرى، ومشاركات من الرياضيين والكبار والصغار، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في يومها الأول لدفع جميع المصريين بدون تجنيب أو تصنيف لممارسة الرياضة.

ويؤكد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية ، أن انطلاقة مشروع "CITY RUN" كانت ناجحة، وشهدت مشاركة جيدة اقتربت من 300 مواطن من الجنسين ومختلف الأعمار، مشيرا إلى أن المدن المستضيفة للماراثون ستزداد في عام 2023.

ويضيف مرجان: تعكس المبادرة رؤية أندية سيتي كلوب وشركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، في العمل على نشر الوعي بأهمية الرياضة في كل مدن مصر ودفع جميع المصريين لممارسة الرياضة وليس فقط أعضاء أندية سيتي كلوب، إيمانًا منها بدورها المجتمعي والرياضي بوصفها شركة وطنية تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لبناء الإنسان المصري ودعمه.

يذكر أن أندية سيتى كلوب أطلقت هذا المشروع بالتعاون مع شركة Cairo Runners ذات الخبرة الكبيرة في تنظيم فعاليات ماراثون الجري في القاهرة، لتضم الحملة سباقات وجري في ثماني مدن مختلفة في مصر للرياضيين والعائلات على حد سواء، بدأت بمدينة شبين الكوم يوم 26 أغسطس الماضي، برعاية اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية.