شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة السعودية ومقدونيا الشمالية اليوم السبت 22_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ المنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد المرحلة الثالثة من تحضيراته لكأس العالم 2022 بمواجهة منتخب مقدونيا الشمالية مساء اليوم السبت على استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.

وسبق وأن خاض الأخضر السعودي أربع مواجهات ودية ولم يحقق أي انتصار حيث خسر بنتيجة (1-0) في مباراتي فنزويلا وكولومبيا ثم تعادل بنتيجة (0-0) في مباراتي الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يتمكن المنتخب السعودي من تسجيل أي هدف في مبارياته الودية التحضيرية لكأس العالم.

يذكر أن المنتخب السعودي سبق وأن شارك في كأس العالم 5 مرات لكن أبرز انجاز له كان في نسخة 1994 عندما وصل إلى دور الـ16 بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بالفوز على بلجيكا والمغرب والخسارة أمام هولندا.

موعد مباراة السعودية ومقدونيا الشمالية

تقام المباراة مساء اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة السعودية ومقدونيا الشمالية



تنقل مباراة السعودية ومقدونيا الشمالية عبر قناة "SSC 1" الناقل الحصري لمواجهات المنتخب السعودي.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مقدونيا الشمالية

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- علي البليهي- عبد الإله العمري- محمد البريك

خط الوسط: ناصر الدوسري- رياض شراحيلي- علي الحسن

خط الهجوم: هتان باهبري- فراس البريكان- فهد المولد.

ويخوض الأخضر السعودي في معسكر أبوظبي 5 مباريات ودية تحضيرية أمام منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وبنما بهدف التحضير للمشاركة في كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بجانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وتأتي التجربة مع مقدونيا الشمالية، بعد خمسة أيام من انطلاقة المعسكر الخارجي للأخضر السعودي، حيث سيواجه أيضا كل من ألبانيا وهندوراس يومي 26 و30 أكتوبر الجاري على ستاد آل نهيان، ثم يلاقي منتخب آيسلندا في 6 نوفمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد، ويختتم سلسلة التجارب بمواجهة منتخب بنما في 10 المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وشهدت تدربيات منتخب السعودية في أبوظبي انضمام اللاعب سلمان الفرج، بعد أن سمح له الجهاز الفني بمغادرة مقر البعثة بسبب وفاة خالته، بالإضافة إلى انضمام الحارس أمين بخاري حارس نادي النصر، والذي تم استدعاؤه من قبل الجهاز الفني لتعزيز الصفوف، وذلك بعد تعرض الحارس فواز القرني لإصابة في الركبة.



