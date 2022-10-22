شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني اليوم السبت 22_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا، موسم 2022/233، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم



من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية



تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.



ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الفريقين والتي تأتي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

ريال مدريد يتصدر الجدول في الوقت الحالي برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة، في حين أن إشبيلية يمتلك 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفاز ريال مدريد في الجولة الماضية على إلتشي بثلاثية نظيفة، بينما تعادل إشبيلية مع فالنسيا بهدف لمثله.

معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية



سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

كما كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود شكوك حول مشاركة النجم كريم بنزيما في مباراة ريال مدريد المرتقبة اليوم ضد إشبيلية.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، شعر كريم بنزيما بانزعاج طفيف في العضلات خلال تدريبات ريال مدريد يوم الجمعة.

حدث هذا أثناء المباراة الصغيرة في نهاية الجلسة وفضل الفرنسي التوقف فورًا.

ومع ذلك، فإن الأمر ليس جادًا ولا يبدو أن مشاركة كريم بنزيما أمام نادي إشبيلية، مساء السبت في الساعة 9 مساءً، معرضة للخطر.

قائد ريال مدريد هو أيضًا جزء من المجموعة التي استدعاها كارلو أنشيلوتي لملاقاة أشبيلية، حيث أخبر مدربه أنه يريد ويمكنه اللعب.

سيختبر نفسه كإجراء احترازي خلال اجتماع فريق مدريد بعد ظهر يوم السبت في مركز تدريب فالديبيباس، قبل مغادرته إلى ملعب سانتياجو برنابيو.