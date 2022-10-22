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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم 22_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق اليوم السبت قمة الدوري الإنجليزير بلقاء تشيلسي ونظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الكروي 2022-2023.
كما ينطلق اللقاء القوي والشرس كرويا بين تشيلسي صاحب الأرض والجمهور والمان يونايتد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
Sky Sports Main Event UK
Diema Sport 2 HD
Arena Sport 3 HD Croatia
Sky Sports Ultra HD (4K)
وجاء تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مان يونايتد، كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا
خط الدفاع: تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالى، تشالوباه، مارك كوكوريلا.
خط الوسط: جورجينو، كوفاسيتش، روبت لوفتوس تشيك.
خط الهجوم: أوباميانج، ماونت، سترلينج.
ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دافيد دى خيا.
خط الدفاع: رافاييل فاران، مارتينيز، لوك شاو، دالوت.
خط الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، فريد.
خط الهجوم: راشفورد، جادون سانشو، أنتونى.