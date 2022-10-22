شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم 22_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق اليوم السبت قمة الدوري الإنجليزير بلقاء تشيلسي ونظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الكروي 2022-2023.



كما ينطلق اللقاء القوي والشرس كرويا بين تشيلسي صاحب الأرض والجمهور والمان يونايتد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد



Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Arena Sport 3 HD Croatia

Sky Sports Ultra HD (4K)

وجاء تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مان يونايتد، كالتالي:



حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا

خط الدفاع: تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالى، تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: جورجينو، كوفاسيتش، روبت لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: أوباميانج، ماونت، سترلينج.



ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: دافيد دى خيا.

خط الدفاع: رافاييل فاران، مارتينيز، لوك شاو، دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، فريد.

خط الهجوم: راشفورد، جادون سانشو، أنتونى.