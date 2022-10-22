شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في بطولة الدوري الإنجليزي اليوم 22_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره برايتون، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، والتي تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة السيتي ضد برايتون في البريميرليج، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر الجاري.



تلقت كتيبة السيتيزنز ضربة موجعة في المواجهة الماضية أمام نظيره ليفربول في الجولة الماضية من الدوري، بهدف نظيف للفرعون المصري محمد صلاح.

- تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد برايتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - بيرناردو سيلفا - فيل فودين - إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، ملكية حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.



يبحث الكثير من متابعي كرة القدم الإنجليزي، وخاصة جماهير نادي مانشيتر سيتي، على تردد القناة الناقلة مانشستر سيتي ضد برايتون والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت الثاني والعشرون من أكتوبر 2022.

تُنقل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج عبر قناة beIN Sports Premium 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.



التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة السادسة بتوقيت أبو ظبي.

يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الخامس برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

