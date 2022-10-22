شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست اليوم السبت 22_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقدم الخليج 365 موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست والقنوات الناقلة لها، في افتتاح منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تقام اليوم السبت، على ملعب «سيتي جراوند».



موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست والقنوات الناقلة لها



ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نوتنجهام فورست، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم، وهو يبحث عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، للحفاظ على الثقة التي اكتسبها، بعد التفوق على مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بالنتيجة ذاتها، بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة، جمعها من 4 انتصارات مقابل 4 تعادلات، بينما سقط في فخ الهزيمة خلال مواجهتين، وسجل لاعبوه 22 هدفًا بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، يبحث فريق نوتنجهام فورست عن الخروج من دوامة الهبوط، إذ يتذيل الفريق جدول ترتيب البريميرليج، باحتلاله المركز الـ 20 والأخير، برصيد 6 نقاط فقط، حصدها من انتصار وحيد و3 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 7 مواجهات.

تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم ضد نوتنجهام فورست.. محمد صلاح يقود الهجوم



حيث كشف موقع «The Anfield Talk»، عن تشكيل ليفربول المتوقع ضد نوتنجهام فورست، وجاء على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، فابيو كارفاليو، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.