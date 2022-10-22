فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادا للمقاولون العرب فى الجولة الثانية بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت، فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وكان علي ماهر قد منح لاعبي الفريق راحة قصيرة عقب الانتهاء من مواجهة حرس الحدود في الجولة الأولى بالدوري.

وكان فيوتشر قد انتزع أول 3 نقاط في مسيرته بالدوري العام بعد فوزه على حرس الحدود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بمنافسات الجولة الأولى من الدوري، بهدفين نظيفين، سجلهما عمر السعيد وحاجي باري لاعبا الفريق.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويطمح فيوتشر إلى مواصلة الانتصارات في الدوري العام، حيث يستهدف الفريق المحافظة على مكتسبات الموسم الماضي بعدما حل في المركز الخامس بجدول المسابقة بفارق المواجهات المباشرة عن فريق طلائع الجيش صاحب المركز الرابع، ويسعى فيوتشر في الموسم الجاري إلى التواجد في المربع الذهبي بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي والتي وصلت إلى 13 صفقة.