شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يهزم المصرى 5/1 فى أول مباراة بتاريخ الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أول بطولة للدورى العام فى مصر فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1948، حيث أقيمت المباراة الافتتاحية فى تاريخ المسابقة بين نادى فاروق "الزمالك" حاليا مع المصرى البورسعيدى على ملعب الزمالك القديم بمسرح البالون.

ورغم الظروف الصعبة التى كانت تواجه أصحاب الأرض فى ظل غياب "6" من الأعمدة الأساسية، أمثال "حنفى بسطان، حافظ زقلط، يونس مرعى، محمد الجندى، فهمى جميعى، وجلال قريطم"، إلا أن أشبال الزمالك لم يهابوا الموقف، وقادوا فريقهم لتحقيق أول فوز فى تاريخ المسابقة وليس بهدف بل بخمسة أهداف مقابل هدف، ونال الصاعد محمد أمين شرف تسجيل أول هدف فى تاريخ المسابقة و"هدفه الوحيد فى المسابقة". كما نال زميله سعد رستم لقب تسجيل أول هاتريك فى الدورى.

بينما اكتفى عبد الكريم صقر بتسجيل هدف للزمالك، والسيد الضيظوى بتسجيل أول أهداف المصرى، وأول هدف فى شباك الزمالك وحارس مرماه يحيى امام .

وكان أول فريق يمثل الزمالك فى المسابقة يتكون من: يحيى أمام وفكرى وهدان وأحمد عبد العزيز والعربى ومحمود فضالى وعمر شندى وعلى عثمان ومحمد أمين وعبد الكريم صقر وسعد رستم ومصطفى نصر.

وأستكمل الاسبوع الأول بإقامة المباريات الاربعة المتبقية، وفيها فاز الاهلى على اليونان (5/0) والإسماعيلى على الاتحاد (3/1) والأوليمبى على الترسانة (1/0) وشهدت أيضا أول تعادل فى الدورى بين بورفؤاد مع السكة (3/3)

يذكر أن الدورى المصرى فى المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الافريقى من حيث القيمة السوقية، كما توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً وشارك الفراعنة فى كأس العالم ثلاثة مرات.

توجت الأندية المصرية بدورى الابطال الافريقى 16 مرة بواقع 10 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال عشرة مرات