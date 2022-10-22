شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه ماجدبورج الألمانى اليوم فى نصف نهائى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى لمواجهة ماجدبورج الألمانى، فى الخامسة مساء اليوم السبت، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب " المقام فى السعودية.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بعد الفوز على بنفيكا البرتغالى بنتيجة 29/28 فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية أمس الأول الخميس.

كما فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مضر السعودى الثلاثاء بنتيجة 36/30 فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية".

تضم قائمة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى .

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.