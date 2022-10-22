شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمود الونش مدافع برتبة فدائى مع الزمالك والفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إصابة قوية تعرض لها محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة سموحة بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، ومن المقرر أن يغيب الونش عن الزمالك لفترة ليست بالقصيرة.

يعتبر الونش من اللاعبين أصحاب الأداء الرجولي على المستطيل الأخضر، وسواء مع نادى الزمالك أو منتخب الفراعنة، لم يبخل المدافع المخضرم بذرة جهد فى تقديم أفضل مستوياته وتأمين الدفاعات بشكل محكم ليمون صخرة صلبة تتحطم عليها هجمات المنافسين.

انضم الونش إلى نادي الزمالك في موسم 2016-2017، قادما من فريق طلائع الجيش بعدما تألق على المستطيل الأخضر وفرض نفسه على اختيارات مسؤولي القلعة البيضاء، حيث كان الونش قد خاض 69 مباراة مع الطلائع سجل خلالهم هدفا وقدم أداء مميزا في الدفاع.

مع القلعة البيضاء بدأ الونش مرحلة جديدة من التوهج الكروي، حيث خاض 206 مباراة بالقميص الأبيض، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4 أخرى، وحجز مقعد أساسي ودائم بين صفوف المنتخب الوطني، وأصبحت له شعبية كبيرة ليس بين جماهير الزمالك فقط وإنما بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام نظرا لسلوكه المهذب على أرض الملعب.

في 25 مايو 2018 كان ذلك أول تواجد للونش مع الفراعنة، حيث شارك بقميص المنتخب في 26 مباراة سجل خلالهم هدفين وحجز مكانا أساسيا بالدفاع رغم تغير الأجهزة الفنية.