شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يصعد لنهائى أفريقيا بسداسية فى مرمى النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلي فوزا كبيرا على النجم الساحلي التونسى بنتيجة «6-2»، فى المباراة التى جمعتهما فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2017 ، ليتأهل المارد الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى.

وتقدم التونسي على معلول للأهلي فى الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يسجل المغربى وليد أزارو ثلاثة أهداف «هاتريك» فى الدقائق 23 و39 و48 على الترتيب.

وسجل هدف تقليل الفارق للنجم التونسى رامى البدوى فى الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يسجل الأهلي هدفين آخرين عن طريق حمدى النقاز بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 58، ورامى ربيعة فى الدقيقة 63، فيما سجل إيهاب المساكنى الهدف الثانى للنجم الساحلى، فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.