شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا فى الدوري.. ظهور عبد الغنى والزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا لمواجهة سيراميكا غدا، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى الأسبوع الثاني من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الخامسة مساءً.

ويشهد تشكيل الزمالك فى مباراة سيراميكا عدة تغييرات، حيث يغيب قلبا الدفاع محمود حمدى الونش الذى تعرض لإصابة قوية فى مباراة سموحة ستبعده لفترة كبيرة، وحسام عبد المجيد للانضمام للمنتخب الأولمبى الذى تنتظره مواجهة مع إيسواتيني فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

واستقر فيريرا على الدفع بالثنائي محمد عبدالغني ومصطفى الزنارى فى قلب الدفاع بدلا من الونش وحسام عبدالمجيد، بجانب أحمد فتوح وحمزة المثلوثي، أمام محمد عواد حارس المرمى، وفى الوسط يلعب محمد أشرف روقا وزكريا الوردي، أمامهم سيد عبد الله نيمار وأحمد مصطفى زيزو وعمر جابر ويفاضل حاليا بين الدفع بالبنيني سامسون إكينولا أو التونسى سيف الجزيري في خط الهجوم بعد تألق البنيني في مباراة سموحة.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على فريق سموحة بهدفين نظيفين، فى المقابل اكتسح فريق سيراميكا نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في نفس الجولة، ليتصدر ترتيب جدول الدورى بفارق الأهداف عن الزمالك وفيوتشر والأهلى والاتحاد.