شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى كأس جراسهوبر للإسكواش اليوم بمشاركة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للإسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان 6 لاعبين مصريين قد تأهلوا إلى هذا الدور وهم: مصطفى عسل، مروان الشوربجي، فارس الدسوقي، نور الشربيني، روان العربي، هانيا الحمامي.

وجاءت مباريات الدور نصف النهائي كالتالي:

ـ مروان الشوربجي لاعب هليوبوليس والبيروفي دييجو إلياس

ـ مصطفى عسل لاعب الأهلي وفارس الدسوقي لاعب سبورتنج

ـ نور الشربيني لاعبة سبورتنج وروان العربي لاعبة وادي دجلة

ـ هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والويلزية تيسني إيفانز

يذكر أن علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً قد ودع منافسات البطولة من أدوارها الأولى متأثراً بإصابته التي تعرض لها في الركبة خلال مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش في وقت سابق.