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مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المتنوعة:

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:

01:30 ـ نوتنجهام فورست vs ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

04:00 ـ إيفرتون vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 2

04:00 ـ مانشستر سيتي vs برايتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

06:30 ـ vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

02:00 ـ رايو فييكانو VS قادش ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

04:15 ـ بلد الوليد ـ ريال سوسيداد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

06:30 ـ فالنسيا VS مايوركا ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

09:00 ـ VS إشبيلية ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

سوبر جلوب لكرة اليد

05:00 ـ ماجديبورج VS الأهلي ـ القناة الناقلة:SSC

06:00 ـ ميلان VS مونزا ـ القناة الناقلة: Starz Play App

08:45 ـ فيورنتينا VS إنتر ميلان ـ القناة الناقلة:Starz Play App

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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