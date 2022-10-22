مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المتنوعة:

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

01:30 ـ نوتنجهام فورست vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

04:00 ـ إيفرتون vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 2

04:00 ـ مانشستر سيتي vs برايتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

06:30 ـ تشيلسي vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري الإسباني

02:00 ـ رايو فييكانو VS قادش ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

04:15 ـ بلد الوليد ـ ريال سوسيداد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

06:30 ـ فالنسيا VS مايوركا ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

09:00 ـ ريال مدريد VS إشبيلية ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

سوبر جلوب لكرة اليد

05:00 ـ ماجديبورج VS الأهلي ـ القناة الناقلة:SSC

الدوري الإيطالي

06:00 ـ ميلان VS مونزا ـ القناة الناقلة: Starz Play App

08:45 ـ فيورنتينا VS إنتر ميلان ـ القناة الناقلة:Starz Play App