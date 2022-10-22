صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتنجهام فورست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي ليفربول بنظيره نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما يقع نوتنجهام فورست في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول لمواجهة نوتنجهام.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة نوتنجهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو.

ثلاثي ما قبل المهاجم: محمد صلاح، كارفاليو، روبيرتو فيرمينو.

المهاجم: داروين نونيز.