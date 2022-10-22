شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر للاعبي الأهلي بعد أول 3 مباريات رسمية مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة مواصلة تقديم أفضل العروض واللعب بروح قتالية، كما حدث فى المباريات الماضية، لمواصلة حصد الانتصارات واعتلاء صدارة الدوري المصري مبكراً، وضرورة التحلى بالثقة والهدوء والابتعاد عن الضغوط.

كما طالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة التركيز وعدم إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، كما حدث فى مباراة الإسماعيلي، والتى شهدت إهدار عدة فرص أمام المرمى، كانت كفيلة بالخروج بنتيجة كبيرة ومطمئنة، وحث اللاعبين على ضرورة تفادى هذه المشكلة فى المباريات الماضية.

وفاز الأهلي على اتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بواقع هدف نظيف فى الذهاب بتونس وثلاثية نظيفة فى العودة بالقاهرة، قبل أن يهزم الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.