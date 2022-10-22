شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم الإسبانى ديفيد ديفز مدرب فريق اليد فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا، فى الواحدة ظهر اليوم، السبت، بمقر النادي فى الجزيرة لتقديم الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد، والذى سيتولى مهمة فريق اليد عقب انتهاء مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقامة حاليا فى السعودية.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء خلال الموسم الجارى، وتعاقد الأهلي مع ديفيد ديفيز خلفا لمواطنه دانيال جوردو الذى تمت إقالته بسبب فشله فى التتويج بلقب السوبر الأفريقي والبطولة الأفريقية التى أقيمت مؤخرا بتونس.

ويمتلك «ديفيد ديفيز» مسيرة مُميزة كلاعب فى عالم كرة اليد، وحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة 2005.

وخلال مسيرته التدريبية عمل «ديفيز» في أندية ومنتخبات عديدة، وسبق له قيادة نادي Vardar ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري. وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها حصوله على لقب أحسن مدرب في دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠، والتتويج ببطولتي الدوري والكأس في مقدونيا ٢٠٢٢، إلى جانب الفوز بلقب كأس المجر.