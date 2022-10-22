المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة إيسواتيني بتصفيات أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي، اليوم السبت، تدريباته فى إيسواتيني قبل مواجهة الغد فى ذهاب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وغادرت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مساء الخميس لأداء مباراة الذهاب أمام إيسواتيني والمقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة 30 أكتوبر الجارى بالإسكندرية، والفائز من مجموع المباراتين يلتقى مع المتأهل من مباراتي سيراليون وزامبيا فى الجولة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية والتى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى الأولمبياد.

وحرص البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب على مراجعة بعض الجمل الفنية والخططية مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز والالتزام بتعليماته.

ويترأس البعثة فى إسواتيني محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب وتضم أفراد الجهاز الفني بقيادة : ميكالى المدير الفنى ومحمود حرب المدير الإداري وتياجو المدرب العام والكابتن وائل رياض المدرب والكابتن عصام الحضري مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطيي للمنتخب وخالد سرحان المترجم وعمرو سليمان الإداري ومحمد محمود المدلك.