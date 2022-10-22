شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك يواجه الجياد فى دورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال، والتى تستمر حتى 23 أكتوبر الجارى على مستوى الدورة المجمعة الأولى.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش، وسموحة مع دسوق فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع هليوبوليس والتأمين مع الزهور فى المجموعة الثانية.

وفى المجموعة الثالثة، يلتقى الطيران مع سبورتنج والجزيرة مع الأولمبى، وفى الرابعة يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد والقناة مع المصرية للاتصالات.

ويعقد اتحاد كرة السلة جمعية عمومية اليوم السبت لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى.