شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين هذا الثنائى لتعويض غياب طاهر محمد طاهر أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، بين الثنائي حسين الشحات وكريم فؤاد للمشاركة أساسياً فى مباراته القادمة أمام أسوان فى ثانى جولات بطولة الدورى المصرى، لتعويض غياب طاهر طاهر، الذى تعرض للطرد فى مباراة فريقه أمام الإسماعيلي الأربعاء الماضي بالجولة الأولى للدوري، وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف، بعدما تلقى طاهر الطرد المباشر فى نهاية المباراة بسبب تعمد الخشونة مع لاعب الإسماعيلي.

ويغيب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى، وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.

ومن المقرر أن يغيب طاهر عن مباراتي الأهلي أمام أسوان ثم الداخلية فى الدوري، على أن يشارك مع الأهلي فى لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.

وتنص لائحة المسابقات أيضاً على فصل البطاقات الصفراء والحمراء فى المسابقات، بحيث تطبق عقوبات كل بطاقة فى المسابقة الخاصة بها.

ويوجد أكثر من خيار أمام كولر للتعامل مع غياب طاهر منها الدفع بحسين الشحات أو توظيف كريم فؤاد في هذا المركز كما حدث في مباراة الإسماعيلي، أو الاستعانة بلاعبين آخرين يجيدون اللعب في هذا المركز ولكنهم خرجوا من حسابات المدرب في الفترة الماضية مثل مصطفى سعد وزياد طارق.