شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، اليوم السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء غد، الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولى.

ويسعى فيريرا لمواصلة نتائجه الرائعة فى بطولة الدوري المصري الذي توج بلقبها آخر موسمين على التوالى، ويمني النفس بإحراز اللقب الثالث على التوالي فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القلعة البيضاء من قبل، وذلك بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى من المسابقة.

وعقد البرتغالي فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة، كما شرح بعض النقاط الفنية والخططية التى حدثت خلال مباراة سموحة.

وحذر المدرب البرتغالي من قوة فريق سيراميكا مع المدرب أحمد سامي الذى استطاع الفوز على المصرى فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة بفضل ثنائى الهجوم أحمد ياسر ريان والنيجيري جون إيبوكا اللذين سجلا هدفين مع هدف ميدو جابر، وطالب فيريرا لاعبيه بعدم ترك أي مساحة أمام الثنائى أمام مرمى محمد عواد والحفاظ على سجل الفريق خاليا من استقبال الأهداف.