شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته فى القاهرة لمواجهة الأهلي بالجولة الثانية للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق أسوان تدريباته اليوم، السبت، فى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي على استاد الأهلي والسلام مساء غد، الأحد، فى الجولة الثانية من الدوري.

وخسر أسوان فى الجولة الأولى على ملعبه أمام الاتحاد السكندري بهدف سجله أوستن أوموتو، بينما حقق الأهلي الفوز فى نفس الجولة على الإسماعيلي بهدف نظيف.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة أسوان في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

وبدأ الأهلي مشواره فى النسخة الجديدة للدوري بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين فى الجولة الأولى، ثم يلاقى نظيره أسوان فى الجولة الثانية، ثم الداخلية، وبعدها الاتحاد السكندرى فى الجولة الرابعة.