شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وصول أول أفواج الدول المشاركة فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل اليوم الفوج الأول للدول المشاركة فى منافسات بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى التى تقام بمصر فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر وتستمر حتى 31 أكتوبر الجارى. ومن المقررأن يصل الفوج الثانى غدا، الأحد، على أن تبدأ عملية الميزان والتصنيف الأربعاء المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى، برئاسة أحمد عوين رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن لوجو بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، والتى تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجارى بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

ويظهر فى اللوجو الخاص بالبطولة أهرامات الجيزة وبجوارها ممارسة رفع الأثقال للبارالمبى.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة الخميس 27 أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات الدولية، حيث تعد إحدى البطولات التأهيلية لدورة باريس البارالمبية 2024، ويشارك فيها 25 دولة من مختلف دول العالم.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعا أمس بمقر اللجنة البارالمبية لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال ضيوف مصر خلال تلك الفترة من أجل تذليل كافة العقبات أمامهم، والتأكيد على ريادة مصر فى استضافة كافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية بنجاح باهر منقطع النظير فى ظل الدعم الكبير الذى تتلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية، خاصة أبطال البارالمبى وذوى الاحتياجات الخاصة والتوجيه الدائم بتوفير كل الامكانات أمامهم.