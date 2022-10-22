شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمباراة أسوان فى الجولة الثانية للدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعداداً لخوض مباراته أمام أسوان غدا، الأحد، على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل موقعة الغد.
ويحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال تدريبات فريقه الجماعية، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الإسماعيلي بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف.
ويرغب كولر فى تصحيح بعض الأخطاء التى وقعت فى المباراة الماضية، بعدما سجل بعض الملاحظات بسبب أخطاء بعض اللاعبين في التسليم والتسلم واللمسة الأخيرة، وطموحه بأن يتعلم اللاعبون من الأخطاء التى ارتكبوها الفترة المقبلة، والوصول إلى أعلى مستوى فني وزيادة الانسجام بين اللاعبين.
ويغيب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى مساء الأربعاء، بسبب الاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة.
وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين، وسيغيب طاهر عن مباراتي الأهلي أمام أسوان ثم الداخلية في الدوري، على أن يشارك مع الأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.
وتنص لائحة المسابقات أيضا على فصل البطاقات الصفراء والحمراء في المسابقات، بحيث تطبق عقوبات كل بطاقة في المسابقة الخاصة بها.