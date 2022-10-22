شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمباراة أسوان فى الجولة الثانية للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعداداً لخوض مباراته أمام أسوان غدا، الأحد، على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل موقعة الغد.

ويحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال تدريبات فريقه الجماعية، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الإسماعيلي بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف.