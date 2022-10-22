شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام محمد حسن فى أول ظهور مع الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق محمد حسن لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بشكل لافت للنظر خلال مواجهة الأهلي التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز.

لاعب الارتكاز صُنف كأحد أفضل اللاعبين خلال الـ 77 دقيقة الذين شارك فيهم قبل أن يتم استبداله ويشارك صالح جمعة بدلاً منه.

ونرصد أرقام النجم العائد لصفوف الدراويش والتي جاءت كالتالي ..

* محمد حسن نجح في استخلاص الكرة 17 مرة من الأهلي كثاني أكثر اللاعبين بعد السنغالي اليو ديانج.

* صنع فرصة مؤكدة من عرضية متقنة كادت أن تترجم لهدف.

* ‏التمريرات الصحيحة بلغت نسبتها 90 % بعد قيامه بـ 40 تمريرة صحيحة من إجمالي 46 تمريرة ككل.

* ‏إستعادة الكرة الثانية 10 مرات نظرًا لقدراته على قراءة أفكار الخصوم.

* المناطق التي فاز فيها بالكرة كانت أمام منطقة جزاء الإسماعيلي بـ 6 مرات.

* خسر الكرة مرتين فقط كأقل اللاعبين فقداناً للكرة.