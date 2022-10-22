شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحذر دفاعات المقاولون من رباعى فيوتشر قبل مواجهة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة فنية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية إلى جانب الأدوار الهجومية، مع الحذر من خطورة رباعى فيوتشر "حاجي باري، عمر السعيد، ناصر ماهر وبوبو"، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين المقرر إقامته الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المقاولون العرب قد تعادل فى أولى مبارياته بالدوري العام بهدف لمثله أمام ضيفه غزل المحلة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين الخميس الماضى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

فيما اقتنص فريق فيوتشر فوزا ثمينا فى أولى مبارياته بالدوري بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره بالبطولة المحلية، ويبحث فيوتشر عن التواجد بالمربع الذهبي خلال الموسم الجاري.

من جانبه، قال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية عقب تعادل فريقه مع المحلة، "لست حزينا رغم التعادل، لأنني دفعت بالعديد من الوجوه الجديدة التي أثبتت وجودها خلال المباراة".

وأضاف، "الدوري المصري هذا الموسم بدايته قوية، والفرق لا تفرط في النقاط بسهولة، رغم أننا فرطنا في الفوز على غزل المحلة اليوم".