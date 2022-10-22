شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعقد جمعية عمومية عادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد كرة السلة اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمناقشة عدة بنود مهمة، ومن المقرر أن يكون الاجتماع صحيحاً بحضور 30 عضوا، وإذا لم يكتمل يتم تأجيله لجلسة أخرى بعد ساعتين من موعد الجلسة الأولى.

ومن المقرر أن يتم مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى، ومكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى، مع تعيين مراقب حسابات وتحديد مهامه.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد كرة السلة تقديم مباراة السوبر المقرر أن تجمع الأهلى والاتحاد السكندرى إلى يوم 24 ديسمبر المقبل بدلا من 12 يناير.

وجاء قرار التقديم بعد أن تم تأجيل التصفيات الأفريقية التى كان مقرر إقامتها فى نوفمبر.