شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة الثانية بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة سيراميكا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وتوج الفارس الأبيض بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الخامسة عصر غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

9 صفقات تدعم الزمالك فى انطلاقة الدوري

الزمالك يدخل الموسم الحالى بشكل مختلف بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث تعاقد مع محاور الوسط الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي. وفى الهجوم، تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.