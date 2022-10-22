يوفنتوس يستعرض برباعية نظيفة أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

سجل لاعب الوسط أدريان رابيو ثنائية ليساعد يوفنتوس في الفوز الساحق 4-صفر على إمبولي في ملعب أليانز الجمعة، وحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بذلك انتصارين متتاليين بالدوري الإيطالي لأول مرة هذا الموسم.



ووضع المهاجم مويزي كين أصحاب الضيافة بالمقدمة في الدقيقة الثامنة من متابعة لتمريرة عرضية جميلة من فيليب كوستيتش.



وضاعف ويستون ماكيني النتيجة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، حين مرر خوان كوادرادو كرة رائعة حولها لاعب منتخب أميركا برأسه إلى سقف الشباك.



وعزز رابيو تفوق يوفنتوس بضربة رأس بعد تمريرة حاسمة أخرى من كوادرادو بالدقيقة 82، ثم أكمل اللاعب الفرنسي الرباعية في الوقت بدل الضائع.



وتقدم يوفنتوس مركزا واحدا ليصبح السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متقدما على إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على فيورنتينا غدا السبت. بينما بقي إمبولي في المركز 11.



(وكالات)