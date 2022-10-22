شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة بيراميدز فى اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التى سقط فيها الفريق البورسعيدي خلال مباراتهم الماضية أمام سيراميكا بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بهزيمة المصري بثلاثية نظيفة، وذلك لوضع حلول عاجلة للدفاع قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز.

واستأنف النادي المصري تدريباته مساء الأربعاء الماضي دون راحة، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن النادي المصري، فى بيان رسمي، حصوله على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته في الدوري العام بنسخته رقم 64 باستاد السويس الجديد، وذلك اعتباراً من الأسبوع الرابع بالدوري.