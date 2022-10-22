شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وأسوان فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة أسوان فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لقب البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

وبدأ الأهلي مشواره فى النسخة الجديدة للدورى بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين فى الجولة الأولى، ثم يلاقى أسوان فى الجولة الثانية، ثم الداخلية، والاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة.



3 صفقات تدعم الأهلى فى الدوري يستعد الأهلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء غد، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.3 صفقات تدعم الأهلى فى الدوري

موعد مباراة الأهلى وأسوان في الدوري

تعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين فى سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات. كما انضم ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الدوليين من نادى وادى دجلة، بجانب استعادة الثنائى المعار محمود كهربا ومحمد مغربى.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأسوان القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأسوان

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.