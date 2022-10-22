شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية فيوتشر فى الحدود على المائدة الفنية لشوقي غريب بالمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب المدير الفنى للفريق، على مراجعة مباراة فيوتشر وحرس الحدود التى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى فريق فيوتشر، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين والمقرر إقامته الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المقاولون العرب قد تعادل فى أولى مبارياته بالدوري العام بهدف لمثله أمام ضيفه غزل المحلة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

فيما اقتنص فريق فيوتشر فوزا ثمينا في أولى مبارياته بالدوري بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة المحلية، حيث يبحث فيوتشر عن التواجد بالمربع الذهبي خلال الموسم الجاري.

من جانبه، قال شوقي غريب فى تصريحات تليفزيونية عقب تعادل فريقه مع المحلة، "لست حزينا رغم التعادل، لأننى دفعت بالعديد من الوجوه الجديدة التى أثبتت وجودها خلال المباراة".

وأضاف غريب، "الدوري المصري هذا الموسم بدايته قوية، والفرق لا تفرط فى النقاط بسهولة، رغم أننا فرطنا في الفوز على غزل المحلة اليوم".