شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى: لا يوجد فى عقد جاريدو بند يسمح برحيله حال الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى حقيقة وجود بند فى عقد الأسبانى جاريدو المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالدراويش يسمح بإقالته حال خسارة عدد من المباريات.

أكد يحيى الكومى فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2: " لا يوجد بند فى عقد جاريدو يسمح برحيله حال خسارة عدد من المباريات والمدرب تمسك بإلغاء هذا البند ونحن احترمنا وجهة نظره.

وقال الكومى إن عبد الرحمن مجدى وقع عقدًا لمدة 5 مواسم قادمة بعدما تم رفع راتبه ليكون ضمن الفئة الأولى، وهناك 6 لاعبين آخرين نسعى لتجديد عقودهم ضمن سياسة الحفاظ على نجوم الفريق.

وأضاف: "الإسماعيلى ظهر بشكل جيد أمام الأهلى، كان هدفنا بناء فريق قوى هذا ما حدث ونتمنى البناء عليه، عمرو الحلوانى ودونجا حصلا على رفض على الشيكات لأنهما رحلا عن النادى، وكان الطبيعى أن يتنازلا عن المستحقات بعد رحيل، ولا صحة لما تردد عن دعم وجود رصيد للشيكات التى وقعتها الإدارة لبعض اللاعبين".